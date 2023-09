Aalborg pryglede Ribe-Esbjerg i duel om maksimumpoint

Tre runder inde i denne sæson af landets bedste håndboldrække for herrer er der kun et enkelt hold med de maksimale seks point.

Aalborg Håndbold og Ribe-Esbjerg var de eneste to hold med fire point efter to kampe, og da de to hold søndag tørnede sammen i tredje runde, vandt nordjyderne overlegent med 36-27.

Fredericia er nærmeste forfølger med fem point, mens Skanderborg også kan nå fem point med en sejr mandag over Mors-Thy.