Team Esbjerg åbnede CL-togt med vigtig hjemmesejr

Landstræner Jesper Jensen er gået i gang med sin sidste sæson som cheftræner for Team Esbjerg. Dermed er det sidste chance for ham til at føre holdet til en medalje i Champions League efter to fjerdepladser i træk.

Søndag fik vestjyderne en god start på Europas mest prestigefulde klubturnering, da man hjemme slog rumænske Rapid Bucuresti med 30-28 efter 16-12 ved pausen.