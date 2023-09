Odense gennempryglede aarhusianere i ligapremiere

Gæsterne var bagud fra start og blev hurtigt placeret i et dybt hul. 3-0 blev til 8-1, der blev til 14-2, der blev til 18-3, før den endelige pauseføring lød på 20-6.

Meget bedre blev det ikke for Aarhus United efter pausen. Forspringet voksede støt, og det gav den nytilkomne Odense-træner, Ole Gustav Gjekstad, rig mulighed for at rotere.

13 forskellige skytter kom på tavlen for Odense, som i denne sæson skal forsøge at generobre tronen i ligaen, efter at Team Esbjerg satte sig på den i den forgangne sæson.