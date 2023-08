Odenses håndbolddamer slog Team Esbjerg i Super Cuppen

I anden halvleg tog Odense taktstokken og var på intet tidspunkt bagud.

Team Esbjerg-spillerne sløsede med bolden og brændte flere store chancer på Odense-keeper Althea Reinhardt, der var kommet ind i anden halvleg og lukkede godt ned i målet.

Reinhardt tog sig godt af de forsøg, der kom fra Team Esbjergs skytter, der blev mere og mere rådvilde og desperate.

Odense kom foran 23-19 og med ti minutter tilbage 24-20. Det lignede en afgørelse på kampen.

Jesper Jensen tog en timeout for anden gang i den hektiske slutfase for at forsøge at ryste op i sine spillere og skabe mere ro på spillet.

Team Esbjerg reducerede med tre scoringer i træk til 23-24 med syv minutter tilbage. Men Odense svarede godt igen og holdt den smalle føring i slutfasen.