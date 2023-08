Danmarks to største håndboldnavne fik, hvad de kom efter

Overbevisende var det ikke, men Hansen, Landin og de øvrige stjerner fra Aalborg Håndbold åbnede sæsonen med en sejr.

På udebane mod TTH Holstebro vandt aalborgenserne med 35-32 i pokalturneringens ottendedelsfinale, og dermed er Hansen og co. et skridt tættere på at indfri den åbenlyse målsætning om at vinde alle, især nationale, titler.

Både Niklas Landin og Mikkel Hansen begyndte begge på banen og fik rimeligt med spilletid for nordjyderne, der aldrig var bagud i opgøret. Hjemmeholdet fra Holstebro leverede ellers en hæderlig indsats og var i flere omgange tæt på at få kontakt, men hver gang stak Aalborg fra igen.