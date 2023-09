Meget er sket med Stefan Madsen, siden han på en bustur gispede efter vejret med galoperende puls

Nogle mærker en trykken for brystet. Andre føler, at halsen snører sig sammen, og glemmer så næsten at trække vejret.

At være under pres, et massivt forventningspres, viser sig forskelligt. Nogle mister overblikket og sætter gang i hundredvis af projekter i jagten på kontrol. Andre går bare i stå.

Stefan Madsen kender udmærket sit reaktionsmønster. Særligt efter fem års op- og nedture i rollen som styrmand for en af Europas stærkeste håndboldklubber. Et job, der svarer til at være ansat på instituttet for skulderklap og skideballer. Her findes ingen skjulesteder.