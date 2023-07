Lars Christiansen bliver sportschef i KIF Kolding

Her blev han et kæmpe ikon hos SG Flensburg-Handewitt, som også er hans seneste arbejdsgiver. Tidligere på sommeren stoppede han som sportschef i klubben, fordi han ikke længere kunne genkende klubbens værdier.

Nu skal han hjælpe KIF Kolding tilbage til toppen af dansk håndbold efter nogle magre år uden succes.

- Det er en stor dag for hele Kolding. Med ansættelsen af Lars Christiansen får vi både en sportslig kapacitet og en hel særlig personlighed ind omkring klubben, som alle kommer til at mærke til - både på og uden for banen, siger direktør Christian Hjermind.