Aalborg Håndbold har sendt landsholdsbobler til Portugal

Med ankomsten af Simon Hald har udsigterne til spilletid været forringede for Benjamin Jakobsen i Aalborg Håndbold.

Derfor skifter den 31-årige stregspiller nu til Sporting CF i Portugal. Det skriver Aalborg lørdag på sin hjemmeside.

- Vi har gennem den seneste sæson haft en løbende dialog med Benjamin, hvor han i jagten på mere spilletid har givet udtryk for et ønske om at skifte til en ny klub i udlandet.