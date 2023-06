Suveræne GOG satte Aalborg på plads i guldkampen

Krickau indledte med at hive sin målmand ud og spille syv mod seks i angrebet. Det var klogt. Kombinationen af den ekstra markspiller i offensiven, en bundsolid forsvarspræstation og en decideret nådesløs kontrafase gav GOG noget nær en drømmestart.

Fynboerne var ikke blot foran med tre mål efter et lille kvarters tid. Gæsterne lignede også det, de ankom som – et forsvarende mesterhold med overskud, udstråling og masser af power. Ja, faktisk alt andet end det, de fremviste i den seneste finale i Odense for en uges tid siden.

GOG’s indledende dominans tvang Aalborg til at sende ligaens måske største boldbegavelse på banen. Aron Palmarsson har ikke spillet et eneste sekund i finaleserien, men islændingen var blevet sin lårskade kvit, og det var belejligt for nordjyderne. Sammen med Mads Hoxer fandt playmakeren løsningerne, og så blev GOG’s hul lukket.

Det kunne de tydeligvis godt lide i Gigantium, arenaen, hvis parkeringspladser var godt fyldt flere timer før kampstart. Mange af de godt 5.000 tilskuere summede rundt i foyeren i en sværm af kolde fadøl, technotoner fra en dj-pult og nerver. Masser af nerver. Aalborg-GOG har også udviklet sig til en nyklassiker i dansk herrehåndbold, og uanset om de mødes i store liga- eller pokalkampe, ender det oftest med tætte, nervepirrende afslutninger.

Men lørdagens finale blev en undtagelse.

Efter 16-16 ved pausen besluttede GOG’erne sig for at bevise, hvorfor de tidligere på året bl.a. vandt pokaltitlen og sidenhen slog Aalborg ud af Champions League. Hver en Aalborg-fejl blev omsat til GOG-scoring, ja, selv Aalborg-fejl, man næsten ikke kan kalde fejl, resulterede i GOG-succes.

Groft sagt duftede anden halvlegs åbning af alt det, der har sikret GOG en urokkelig plads i håndboldhistorien – fuld fart fremad uden bekymringer. Anfører Simon Pytlick var en af dem, der gik forrest i marchen mod guldet, og hans gestikulerende jubelscener op mod det gule hjørne af unge tilskuere afslørede, at det i hvert fald ikke var hjemmeholdet, der havde momentum.