Team Esbjerg vippede Odense af tronen og tog DM-guld

Efter to års fravær er Team Esbjerg tilbage på tronen i dansk kvindehåndbold.

Torsdag blev vestjyderne danske mestre efter endnu en sejr over de seneste to års mestre fra Odense Håndbold i finale nummer to.

Team Esbjerg kunne have nøjes med uafgjort, men vandt i egen hal med hele 34-21 efter en dominerende indsats, hvor Odense aldrig formåede at skabe spænding.