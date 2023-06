Györ tog Champions League-bronze trods stort Team Esbjerg-comeback

Team Esbjergs håndboldkvinder må som sidste år tage tomhændede fra Final 4-stævnet i Champions League. Søndag tabte danskerne bronzekampen til ungarske Györ med 27-28.

Esbjergenserne leverede ellers et fremragende comeback efter at have været bagud med ni mål tidligt i anden halvleg, men missede muligheden til sidst.