Aalborg ødelagde GOG's guldfest, men ingen af holdene bør være stolte af sig selv

Det var en skam, for kampen havde mere end rigeligt i sig selv. Særligt Aalborg-duoen Felix Claar og Lukas Sandall var forrygende, og de var blandt forklaringerne på, at GOG-målmand Thobias Thulin blot reddede 2 af de første 20 afslutninger. Så få parader er kriminelt mod et nordjysk hold, der kun accepterer guldmedaljer.

Aalborgs optur blev hverken mindre af, at Simon Gade i den modsatte ende lod sig ramme igen og igen, eller at Mads Hoxer gjorde et overraskende comeback. Sidstnævnte var ellers meldt ude for resten af sæsonen med en skade i menisken. Sådan gik det ikke.

Hoxers retur var brugbart for Aalborg, der med landsholdsspilleren på banen gik fra 13-11 til 18-11. Dermed var presset – akkurat ligesom i den første finale – på GOG, der skulle hente seks på 30 mål minutter for at blive danske mestre foran egne tilskuere.

Opbakningen fejlede ingenting, intentionerne gjorde bestemt heller ikke, men GOG-spillerne havde det spillemæssigt svært. Selv Simon Pytlick havde vanskeligt ved bare at kanonere bolden op i målhjørnet i akrobatiske hopskud leveret ud af ingenting.

Til gengæld blev GOG-spillerne ved med at løbe stærkt og tro på egne evner, de har heller ingen stopknap, og den indstilling var midtvejs i anden halvleg med til at skabe fornyet spænding. Pludselig sad de små kombinationer der, pludselig fik GOG-forsvaret fat.

Men alt imens Aalborgs forspring blev mindre, blev kampen grimmere. Kampudviklingen øgede selvsagt kun intensiteten, og det fik det værste frem i de to hold, der indimellem lignede forurettede skoledrenge ved tvivlskendelserne. Heldigvis kæmpede de alle som granvoksne mænd, hvilket reddede noget af æren.

»Vi spiller efter reglerne på dagen. Jeg ved, at ingen tager hjemmefra for at give folk en dårlig oplevelse, alle gør, hvad de kan, men nogle gange bliver det noget rod,« lød det fra Stefan Madsen.

Spændingen var også i orden, men da alt kom til alt, havde Aalborg et gear mere, og derfor afgøres guldet først på lørdag.