Team Esbjerg smed klar føring og misser Champions League-finale

Det var som om, roen og fornuften fra første halvleg var blevet glemt i omklædningsrummet, og det bragte ungarerne op på 21-21.

Vejen var banet for en tæt og dramatisk afslutning, og seks minutter før tid antændte hallen for alvor, da FTC kom foran 27-26.

Esbjerg hang helt ude på kanten og var bagud med to, men under et minut før tid, udlignede Henny Reistad til 29-29.

Det så ud til, at danskerne kunne presse kampen ud i forlænget spilletid, men to sekunder før tid steg Emily Bölk til vejrs og fik sendt bolden forbi Amalie Milling til et gigantisk jubelbrøl.