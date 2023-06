Jesper Jensen flirter med den perfekte sæson, men han smiler ikke

Jesper Jensen har mange gode grunde til at være en glad cheftræner i disse dage.

Hans håndboldkvinder fra Team Esbjerg har allerede vundet to af to pokaler i sæsonen, den tredje er også inden for rækkevide, og i weekenden skal vestjyderne kæmpe om den fjerde i form af Europas fornemmeste trofæ.

Med andre ord kan Jesper Jensen, hvis alt går hans vej, om en uges tid sætte kryds ud for den perfekte sæson som vinder af Super Cuppen, landspokalturneringen, det danske mesterskab og Champions League. Men lige nu Jesper Jensen ikke ét stort smil.