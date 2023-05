Mestrene tog første stik: Men næste afsnit af guldkampen bliver mindst lige så spændende

For pludselig, ja, lige pludselig stod GOG’s Anders Zachariassen på det blå halgulv på Willy Brandts Vej. Den danske landsholdsspiller blev korsbåndsskadet i oktober og var meldt ude i op til et år. Endnu har han ikke set banen i en ligakamp, og de allerfærreste havde hørt noget om hans snarlige comeback. Men pludselig var Zachariassen på pletten – et stort boost for GOG-mandskabet, der onsdag aften spillede sin officielle kamp nummer 58 siden august. Den slags slider.

Zachariassen-comeback eller ej, Aalborg-spillerne blev længe ved med at bevise, hvorfor de før finaleserien ikke havde tabt en eneste hjemmekamp i 2023. Omvendt forsøgte GOG-træner Nicolej Krickau tydeligvis at overbevise sine spillere om, at kampen endnu var ung, og at der var rigeligt med tid til at dræne det decimerede og halvtrætte Aalborg-mandskab, der var uden bl.a. Mikkel Hansen, Aron Palmarsson og Mads Hoxer.

Det fik den kommende Flensburg-Handewitt-træner ret i.

Aldrig skal man afskrive GOG, der kan spille noget af det hurtigste håndbold i Europa. Dét tempo medvirkede bl.a. til, at fynboerne vandt mesterskabet i fjor og pokaltitlen i februar. Dén fart medvirkede også til, at GOG’erne kun skulle bruge godt syv minutter i anden halvleg på at skabe en kamp igen.

Nervøsiteten kunne mærkes på tribunerne i Gigantium, der naturligvis ikke brød sig om kampudviklingen. De korslagte arme fyldte mere end de klappende hænder, efter at 17-11-føringen blev til 18-17 og sidenhen 25-24 med et kvarters tid igen.

I mangel af muligheder på reservebænken tyede Aalborg-træner Stefan Madsen til syv mod seks-spillet for at løse problemerne i kampens døende fase. Det var mildt sagt med blandet succes. Flere gange smed GOG’erne bolden ned i et tomt Aalborg-mål, og da gæsterne udlignede til 26-26 – den første uafgjorte stilling siden 4-4 – måtte Madsen indstille overtalsspillet.

Efter en afslutning, hvor begge hold kæmpede med overskuddet og deraf beslutningsdygtigheden, lykkedes det GOG at finde de nødvendige ressourcer. De kom bl.a. via et par nøgleaktioner af Morten Olsen og en straffekastredning af Tobias Thulin. Nok udlignede Aalborgs Henrik Møllgaard til 30-30 med et minut igen, men i slutfasen afgjorde GOG-fløjen Jerry Tollbring sagerne.

Det var første afsnit. På søndag venter næste omgang. Lykkes det Aalborg at vinde, skal finaleserien ud i en tredje og altafgørende kamp i Gigantium i Aalborg.