Team Esbjerg satte NFH på plads i første DM-semifinale

Gæsterne virkede især rådvilde i angrebet og kæmpede gevaldigt med at score, blandt andet fordi Anna Kristensen i Esbjerg-målet viste sig meget svær at passere.

NFH kæmpede videre, men esbjergenserne slap aldrig grebet om kampen. Gæsterne var i anden halvleg tættest på ved minus fire og truede aldrig Esbjergs føring.

Ondt blev værre for NFH, da Nikita van der Vliet i store smerter måtte udgå fra kampen sent i anden halvleg. Den hollandske stregspiller stopper i klubben efter sæsonen, og spørgsmålet er, om hun kommer på banen igen for NFH.

Senere lørdag spilles den første DM-semifinale mellem Odense Håndbold og Ikast Håndbold.