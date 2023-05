Svensk landstræner afløser Jesper Jensen i Esbjerg

- Jeg har set omkring 80 procent af Team Esbjergs kampe i denne sæson. Klubben har en attraktiv måde at spille håndbold på og spiller på et meget højt niveau, der er med til at sætte standarden for spillet og udviklingen af kvindehåndbold i Skandinavien.

- Nu har jeg fået indblik i, hvordan klubben fungerer, værdierne, den familiære stemning, og at man hele tiden har ambitioner om at blive bedre. Det føles på mange måder som et godt match for mig, siger Tomas Axnér i pressemeddelelsen.

Team Esbjerg-spillerne har været med i processen med at finde den rette afløser for Jesper Jensen, meddeler klubben. De har været med til at tegne profilen, og opsatte få klubskifter og en baggrund som topspiller som hovedkriterier.