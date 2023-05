Simon Pytlick går glip af returmøde i Barcelona

Søndagens sejr kom i hus uden Simon Pytlick, der har pådraget sig en knæskade. Han er sågar tvivlsom til DM-semifinalen mod Skjern. Og han tør ikke svare på, hvor alvorlig skaden i knæet er.

- Det er lidt svært at svare på, for vi kender ikke lige helt omfanget af det endnu. Sidst jeg havde den der (knæskade, red.), tog det noget tid, men vi kæmper selvfølgelig utroligt hårdt for, at jeg skal blive klar til DM-semifinalerne.

- Det er lidt, hvordan knæet reagerer de næste dage, siger Pytlick til TV 2.