FC Barcelona overmatchede GOG og dufter Final 4

GOG-træner Nicolej Krickau forsøgte at justere og give sine spillere lidt tro på tingene i en timeout ved 9-12 på måltavlen, men lige lidt hjalp det mod et skarpt udehold.

Trods en del rotation hos Barcelona blev især den centrale del af GOG-forsvaret konstant sat på prøver, som den ikke havde gode svar på, og ved pausen var føringen udbygget 19-15.

Ud over en klar fordel på målmandsposten var Barcelona også spillemæssigt et pænt stykke bedre end GOG, der lavede et tocifret antal tekniske fejl, og det var medvirkende til, at værterne aldrig rigtigt fik fat.

Barcelona var i spillemæssig kontrol, og efter 44 minutter bragede Dika Mem for første gang holdet foran med syv mål - 27-20.