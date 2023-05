Odense rejste sig efter CL-skuffelse og udraderede Aarhus

Der var reelt set intet at spille for i onsdagens opgør, for Odense er allerede sikker på førstepladsen i slutspillet og DM-semifinale mod Ikast Håndbold. Men værterne fandt et højt niveau og buldrer videre mod et forsvar af DM-titlen.

Allerede ved pausefløjt var kampen afgjort.

Odense spillede i et højt tempo, og aarhusianerne blev lammet både offensivt og defensivt.

Mathilde Neesgaard, som normalt går forrest for Aarhus, havde svært ved at sætte spillet mod overmagten, som ved pausefløjt var foran med hele 22-13.