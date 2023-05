Jesper Jensen trækker ikke længere vejret gennem et sugerør

End ikke en forsinkelse i lufthavnen på vej hjem fra Bukarest kunne rokke ved Jesper Jensens humør forleden dag.

Håndboldtræneren fra Team Esbjerg har også al mulig grund til at smile, for hans hold har i øjeblikket så meget medvind, at det næsten af egen kraft kunne svæve hele vejen hjem til Vestjylland.