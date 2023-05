Skjern spillede sig i DM-semifinale og hev Aalborg med

Aalborg-stjernerne begyndte at vise deres høje niveau, og da landsholdskæmpen Henrik Møllgaard udbyggede føringen til 21-18 efter 43 minutter, begyndte det for alvor at dufte at to nordjyske point.

Sådan gik det også. Trods tilnærmelser fra hjemmeholdet kørte Aalborg sejren hjem i en medrivende slutfase, og så blev der formentlig skelet til Ribe-Esbjergs kamp mod Skjern.

En sejr til Skjern ville sende begge tophold videre, og det var der aldrig tvivl om. Skjern blæste afsted og smadrede værterne. Nu er spørgsmålet blot, hvem der skal ende på førstepladsen, som formentlig betyder, at man slipper for at møde GOG i semifinalerne.

Ribe-Esbjerg kan godt nå samme antal point som Aalborg, men ved pointlighed er det placeringen i grundspillet, der tæller. Her sluttede nordjyderne bedst.