Aalborg nærmer sig semifinale efter slingrekurs

Kolding var længe et lille skridt foran og kunne ved 7-6 være kommet foran med to. Den harpiksindsmurte bold trillede hen ad gulvet mod målet, men stoppede pludselig og snød værterne for et mål.

Aalborg har været hårdt plaget af skader, men havde flere af sine profiler med igen. En af dem var Sebastian Barthold, som udlignede på en kontra til 10-10, men generelt haltede gæsterne efter.

Havde det ikke været for en flot spillende Simon Gade i Aalborg-målet, kunne KIF Kolding snildt have været foran med mere end det ene mål, der adskilte holdene ved pausen.

Også Aron Palmarsson var tilbage for Aalborg Håndbold, og han indledte anden halvleg med et par scoringer, der var med til at sende gæsterne i front.