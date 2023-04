Esbjerg sled sig til et godt udgangspunkt i Champions League

Hvert et mål talte, og derfor kæmpede Esbjerg for hver en bold i anden halvleg. Det gav undervejs en syvmålsføring. Men så gjorde Bukarest det, holdet så ofte gør. Det gav ikke op og halede langsomt ind på esbjergenserne igen. Mod slutningen havde rumænerne endda en chance for at tage fra Esbjerg med kun to mål i minus, men danskerne hankede op i sig selv, og Kathrine Heindahl sørgede i stedet for firemålssejren.

På næste søndag venter returkampen i arenaen i Bukarest, som er kendt for at være væmmelig for ethvert udebanehold. Team Esbjerg har dog gode erfaringer med netop den kulisse. De seneste to udebanekampe mod Bukarest er endt med en dansk sejr og et uafgjort resultat.

»Så vi ved godt, at vi kan stå distancen, når vi kommer derned, og det er en rar viden at have, at vi kan håndtere det pres,« siger Jesper Jensen.

En lige så svær udebane venter Odense Håndbold, der næste lørdag skal et smut til Ungarn i returkampen mod Györ. Og fynboerne gjorde ikke opgaven lettere for sig selv lørdag aften i Odense. Efter at have været foran med seks mål i starten af første halvleg, faldt det sammen for det danske hold, der endte med at tabe med 27-29.