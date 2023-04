GOG henter dansk storskytte hjem fra Flensborg

- Han har jo et skud på internationalt topniveau - også fra større afstande, end vi er vant til. Og så skal vi have ham til at dække op igen, hvilket han har været rigtig dygtig til tidligere, men ikke har gjort så meget i Flensburg og på landsholdet.

- Men det skal han hos os – både for sin egen udvikling og for GOG. Så alt i alt en aftale, vi er utrolig glade for, og som vi glæder os rigtig meget til, siger Krickau.