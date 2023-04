Skjern slog Aalborg og sætter kurs mod semifinale

Skjerns håndboldmænd nærmer sig med stormskridt DM-semifinalerne.

På hjemmebane vandt vestjyderne søndag aften 33-30 over Aalborg og rykker med sejren forbi aalborgenserne i toppen af slutspilsgruppe 2.

I et format, hvor de to bedste hold i gruppen avancerer til medaljekampene, har Skjern nu et forspring på fire point ned til tredjepladsen. Der mangler tre spillerunder i slutspillet.