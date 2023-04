GOG er tæt på semifinale efter gysersejr over rival

22-årige Emil Madsen, der i næste uge kan få landsholdsdebut, markerede sig med hele 13 mål på 16 forsøg for GOG. Backen lavede også seks assist og havde overblikket i de sidste sekunder, da Jerry Tollbring blev matchvinder.

Midtvejs i første halvleg tog BSH en tiltrængt timeout efter en udfordrende start.

GOG var således anført af Morten Olsen og Emil Madsen kommet glimrende fra land og var foran 11-7 efter 16 minutter, hvor BSH-keeperne havde præsteret nul redninger.

BSH fik lidt bedre fat, og efter 19 minutter sydede hallen, da René Toft Hansen efter et video-gennemkig fik direkte rødt kort for en for hård behandling af Simon Pytlick.