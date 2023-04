Odense Håndbold åbner slutspil med knusende storsejr

Odense udbyggede til 21-13 ved pausen mod en hullet Aarhus-defensiv, der ikke havde det meget bedre i anden halvleg, hvor offensiven også tillod sig næsten et kvarter uden scoringer.

Odense, der om små to uger får besøg af Györ i den første af to kvartfinaler i Champions League, kunne ud over storsejren glæde sig over, at nyligt tilbagevendte Helena Elver fik masser af minutter og scorede seks mål på seks forsøg.

25-årige Elver vendte i november tilbage efter to års skadesmareridt.

Playmakeren blev søndag dog scoringsmæssigt overstrålet af Bo van Wetering, der leverede ni mål på ti forsøg.

Tidligere søndag stod Jessica Ryde en brandkamp med 17 redninger på 34 forsøg, og Emma Friis og Stine Skogrand gik forrest scoringsmæssigt, da Ikast Håndbold på udebane baskede København Håndbold 30-19.