GOG og Aalborg fortsætter kapløb om førsteplads

Den bliver afviklet onsdag. Her er Aalborg vært for KIF Kolding, mens GOG har besøg af Skjern. Og begge modstandere har masser at spille om, selv om de er sikre slutspilsdeltagere.

I lørdagens tredje og sidste opgør hentede netop Skjern en vigtig 33-27-sejr over Bjerringbro-Silkeborg.

Skjern ligger dermed nummer fire efter Bjerringbro-Silkeborg, der er sikker på tredjepladsen. Netop nummer tre og fire i grundspillet tager ét point med til slutspillet, hvor Aalborg og GOG starter med to point.

Skjerns eneste konkurrent til fjerdepladsen er KIF Kolding, der har samme pointantal, men er dårligst indbyrdes.