I kvartfinalerne møder Odense Håndbold det ungarske storhold Győri, mens Team Esbjerg møder CSM Bucuresti. Her spår Lotte Grigel, tidligere landsholdsspiller og nuværende håndboldekspert for Viasat, de danske hold to tætte opgør.

»Odense møder et hold, der har været lige så svingende som Odense selv. Det bliver en kamp, hvor det hold, der tager teten, kan trække afgørende fra. I Team Esbjergs kamp bliver få mål afgørende. Men jeg tror, at Team Esbjerg har større chance for at slå CSM, end Odense har for at slå Győri,« siger hun og nævner vinderen af Team Esbjerg og CSM Bucuresti som den største favorit til trofæet med norske Vipers som outsider.