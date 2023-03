Aalborg tog første stik mod GOG i ren dansk CL-duel

GOG-spillerne kom dog aldrig på omgangshøjde med hjemmeholdet, da der fortsat var nogle svipsere i offensiven. Aalborg fik derfor igen øget til 23-20 med et kvarter tilbage.

GOG måtte samtidigt på et vigtigt tidspunkt se Lukas Jørgensen udgå for at blive syet i øjenbrynet efter et sammenstød med Aalborgs Mads Hoxer.

Hoxer tordnede kort efter værterne på 24-21, mens Henrik Møllgaard lidt senere øgede til 25-21.

Med 11 minutter tilbage var Lukas Jørgensen blevet lappet så meget sammen, at stregspilleren atter kunne løbe på banen for at hjælpe GOG til at få et brugbart resultat med til returkampen.

Gæsterne fik mulighederne, men i det nordjyske mål fik Simon Gade fingrene på flere GOG-skud og hindret fynboerne i for alvor at nærme sig.