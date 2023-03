Team Esbjergs norske profiler trådte som så ofte før til, da holdet på hjemmebane slog Nykøbing Falster med 30-23 og dermed sikrede sig top-to i kvindeligaens grundspil.

Sejren var Team Esbjergs 17. sejr i træk på hjemmebane og sender holdet i slutspillet med to point og gode perspektiver fremadrettet. For udover at holdet står godt i forhold til at komme i semifinalen, betyder det også, at skulle Odense Håndbold og Team Esbjerg igen mødes i finalen, vil en billet til næste sæsons Champions League næsten være givet uanset resultatet.