GOG slog Zagreb og nærmer sig dansk Champions League-brag

Det eneste, der kan forpurre danskermødet, er, hvis Dinamo Bucuresti torsdag vinder på udebane over de tyske mestre fra Magdeburg. I så fald vil rumænerne tage fjerdepladsen og i stedet sende GOG i armene på THW Kiel.

Mod Zagreb gav sydfynboerne før pausen publikum den efterhånden sædvanlige målfest, da først spillerne var kommet op i omdrejninger.

Morten Olsen var iscenesætteren og Simon Pytlick skarpretteren på et hold, der spillede sig til store chancer med største lethed.

Lauritz Legér sørgede med et spektakulært langskud fra ti meters afstand for, at GOG i første halvlegs sidste sekund scorede for 20. gang og fik en pauseføring på otte mål.