Trænere bytter plads hos skrantende TTH Holstebro

Svigtende sportslige resultater og truslen om igen at gå glip af slutspillet har fået ledelsen i håndboldklubben TTH Holstebro til at foretage et noget usædvanligt træk: Førsteholdets to trænere skal ganske enkelt bytte position i resten af sæsonen.

Det betyder, at cheftræner Søren Hansen degraderes til assistent, mens hans hidtidige højrehånd, Halldor Sigfusson, nu får chefansvaret.