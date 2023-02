Team Esbjergs norske duo knuste Ikast i topkamp

Udeholdet havde det svært angrebsmæssigt mod et velforberedt Team Esbjerg-hold, og det gav gode betingelser i kontrafasen. Til gengæld havde hjemmeholdet ikke problemer med at lave mål i den anden ende – både i kontrafasen og i det etablerede angrebsspil anført af den norske duo Kristine Breistøl og Henny Reistad, der lavede henholdsvis ni og otte mål.

Især slutningen af første halvleg blev afgørende for kampens forløb. Ikast reducerede med 12 minutter tilbage til 11-8, men i stedet for at hænge på, viste Team Esbjerg klasseforskellen og gik til pause med stillingen 20-9.