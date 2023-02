Team Esbjerg afværgede pointtab efter sløv start

Siden fik Esbjerg også opbygget et forspring på et par mål med stor hjælp fra holdets mange dygtige nordmænd. Farligst af alle var Henny Reistad med ni fuldtræffere.

I slutfasen fik Esbjerg-stregen Kaja Kamp rødt kort for at sende et straffekast lige i lampen på en velspillende Filippa Idéhn i hjemmeholdets mål.

Silkeborg-Voel lavede dog for mange sjuskefejl i angrebsspillet til at bjærge et point, og gæsterne vandt med to overskydende mål.