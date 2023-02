Nikolaj Jacobsen giver yngre kræfter chancen i testkampe

- Jeg vil gerne bruge kampene på at se nogle af de lidt yngre kræfter an, som jeg håber og tror på skal være en del af landsholdet i fremtiden.

- I og med vi allerede er kvalificeret til EM, er det en oplagt mulighed for at få sluset dem ind på landsholdet.

- Jeg vil gerne have en bred vifte at vælge imellem, nu vi er begunstiget af at have så mange dygtige spillere i Danmark, siger landstræner Nikolaj Jacobsen til forbundets hjemmeside.

Danmark, som vandt VM for tredje gang i træk i januar, skal møde Tyskland i Aalborg 9. marts. Tre dage senere mødes de to nationer i Hamburg.