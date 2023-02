Ikast Håndbold sikrer førsteplads med flot sejr i Nantes

Ikast Håndbold tromlede søndag videre i European League, der er den næstbedste europæiske turnering.

Med 33-28 hos Nantes tog midtjyderne sin femte sejr af fem mulige og sikrede sig førstepladsen i gruppe B inden sidste spillerunde.

Ikast kunne også have sikret førstepladsen med et begrænset nederlag, men holdet var tydeligvis opsat på at fastholde sin stime, og landsholdsspilleren Emma Friis gik med otte mål på ni forsøg forrest målmæssigt.