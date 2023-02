Team Esbjerg taber CL-skæbnekamp i ungarsk heksekedel

Team Esbjerg var tæt på overraskelsen, men tabte lørdag 28-29 til det ungarske storhold Györ på udebane i Champions League-gruppespillets sidste runde.

Henny Reistad strålede med 12 mål på 14 forsøg, men trods mange norske mål smed vestjyderne en føring i slutfasen og endte med sorteper.

For hjemmeholdet stod Sandra Toft en kamp uden mange redninger, men hun var trods alt på plads på et par vigtige tidspunkter, da kampen var på vippen. Anne Mette Hansen og Line Haugsted spillede primært i forsvaret for Györ.