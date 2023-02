De har været væk fra toppen på skift i de seneste år, men for første gang længe duftede det igen af tophåndbold i et opgør mellem Skjern og KIF Kolding. Lørdag tørnede ligaens nummer fire og fem sammen i jagten på top-fire og på at hænge på de øvrige tophold.

For Skjern, der altid formår at blande sig i toppen og senest vandt guld i 2018, var en sejr et must for at hænge på i toppen, og det var de grønklædtes målmand Christoffer Bonde bekendt med på forhånd.