Menneskehav tiljubler håndboldherrerne på Rådhuspladsen

Og så nåede spillerne ellers klimakset.

Da bussen trillede ind på Rådhuspladsen, var lydniveauet allerede højt, og det blev ikke ligefrem mindre, da spillerne én efter én blev sendt op på et lille repos for at modtage folkets hyldest.

Niklas Landin var første mand, der fik lov til at hæve trofæet, og et sandt brøl mødte målmanden. Han havde en stor andel i det danske VM-guld og havde endnu ikke fået armene ned mandag.

- Det er helt vildt, hvor meget opbakning der er. Det er ubeskriveligt, lød det fra Kiel-spilleren til DR.