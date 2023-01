Panodiler skal redde VM-stjerneskuddets tur på balkonen

- Jeg må tage nogle Panodiler for min hovedpine, for jeg vil rigtig gerne opleve det. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvordan det er at stå deroppe, siger Simon Pytlick.

Og når han så står der, kan han tænke tilbage på en turnering, hvor han som slutrundedebutant har været en af Danmarks vigtigste spillere.

- Det er for vildt. Det er surrealistisk. Det er det, jeg har drømt om, siden jeg var knægt, og nu står jeg med medaljen og pokalen, siger Pytlick.

Mathias Gidsel har allerede vundet VM én gang. Men det var midt under coronapandemien, så ved den lejlighed blev der ikke plads til fejring på Rådhuspladsen.