Team Esbjerg kører over København i storsejr

København havde svært ved at holde styr på den norske kvartet med Henny Reistad, Vilde Mortensen Ingstad, Kristine Breistøl og Nora Mørk.

Midtvejs i anden halvleg havde de lavet 20 af Esbjergs 25 mål og været med til at fastholde timålsføringen, som gjorde, at der i kampens afslutning ikke var spænding om udfaldet.

Tidligere lørdag vandt Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) over Silkeborg-Voel. Kampen lå på vippen i det meste af anden halvleg, inden NFH til sidst fik etableret den afgørende føring.

NFH gik fra 26-26 til 30-27, og det kunne midtjyderne ikke komme tilbage fra. NFH vandt 31-29.

Noget mere overbevisende var det, da Viborg HK vandt 41-29 over Sønderjyske. Odense Håndbold havde heller ikke problemer med at slå Ringkøbing. Fynboerne tog en pligtsejr på 36-27 efter at have ført 18-10 ved pausen.