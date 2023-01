Nordsjælland Håndbold henter ny træner i Holstebro

Nordsjælland Håndbold har sikret sig en ny træner.

Valget er faldet på islandske Halldór Sigfússon, som i denne sæson er assistenttræner i TTH Holstebro.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Ligaklubben har været på jagt efter en ny træner, siden det kom frem, at den nuværende træner, Simon Dahl, efter sæsonen forlader Nordsjælland for at blive assistenttræner i Aalborg Håndbold.