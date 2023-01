Herreligaens bundhold skal have ny træner efter sæsonen

- Vi har i bestyrelsen prøvet at lægge fundamentet for næste step i HCM og prøvet at kigge ind i, hvordan vi sætter retningen for version 2.0 af det nye HC Midtjylland, og der har vi vurderet, at vi skal have en ny profil ind på trænersiden, som vil kunne give et løft på nogle punkter, som vi finder vigtige i den fremtidige udvikling, siger Kim Simonsen.

HC Midtjylland har blot vundet én kamp i grundspillet. Sejren kom i den seneste runde, efter at de første 17 kampe alle var tabt.

- Vi finder måske ikke en konstellation, som den vi har haft med Mads og Søren, men føler, at vi har behov for at ryste posen i forhold til den lederstil, der er omkring holdet