Odense forlænger med stjernerne Højlund og Reinhardt

Det har været vigtigt for ledelsen i den fynske klub at få fremtiden på plads med de to spillere, oplyser sportsdirektør Trine Nielsen på klubbens hjemmeside.

- Det er to meget attraktive spillere, og det har da heller ikke været den nemmeste opgave at få deres underskrifter, da mit indtryk er, at der har været en del klubber, der har hevet i dem begge, siger Trine Nielsen.

26-årige Althea Reinhardt er glad for at få afklaret situationen i næsten fire år frem.

- Der er fede ambitioner i klubben og et godt setup, som jeg fortsat gerne vil være en del af, og jeg kan se mig selv være en stor del af. Jeg er glad for den rolle, jeg har på holdet og føler mig hjemme i Odense.