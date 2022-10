Håndboldkvinderne pryglede tamme brasilianere i EM-optakt

Det var ikke fejlfrit, men det var alligevel en suveræn sejr, de danske håndboldkvinder åbnede Golden League-stævnet i norske Stavanger med.

Et svagt brasiliansk mandskab var reelt intet match for et dansk hold på vej til EM, og de danske kvinder kunne tanke selvtillid med en storsejr på 34-22.

I forsvarskrumtap Line Haugsteds skadesfravær har defensiven været det store spørgsmål for Danmark i optakten til det kommende EM.