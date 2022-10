Dansk Barcelona-keeper tæmmede Aalborg i kæmpe målfest

Barcelona fik ædt sig tilbage stille og roligt, og da holdene kunne tage en velfortjent puster efter de første 30 minutter, var stillingen 19-19.

Målfesten fortsatte efter pausen.

Forsvarerne blev flået rundt, men en dansker endte med at blive afgørende for kampens udfald. Desværre for Aalborg vogtede den dansker målet for Barcelona.

Emil Nielsen kom på banen for spanierne efter pausen, og han leverede den ene pragtredning efter den anden.

12 minutter før tid var spanierne blot foran 29-28, men Nielsen rullede tæppet ned i sit mål, og så trak Barcelona fra i højt tempo med flere kontrascoringer.

Han flirtede længe med en redningsprocent nær de 50 og var den helt store oplevelse i anden halvleg.