Stærke svenskere nedlagde danske håndboldherrer

Sverige åbnede søndagens opgør med bulder og brag.

Tempoet var enormt i det første kvarter, hvor især playmaker Jim Gottfridsson med mål og utallige oplæg diskede op med et niveau, ingen andre på banen kunne hamle op med.

Danskerne virkede overraskede og mistede på grund af flere boldtab et skridt i forhold til svenskerne, som skabte et forspring på et par mål.

Men Danmark blev aldrig hægtet af. Midtvejs i halvlegen var stillingen 10-10.

Et af problemerne for Danmark var, at Sverige havde rigtig godt styr på Mathias Gidsel, som Spanien slet ikke kunne kontrollere tidligere på ugen. Først efter 19 minutter kom den danske stjerne på tavlen.

Sverige var generelt en helt anden modstander end Spanien. Danskerne skulle modstå en langt større fysik, og det skulle de lige indstille sig på. Ikke desto mindre lykkedes det at få 17-17 ved pausefløjt.