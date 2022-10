Mathias Gidsel stjæler fokus i dansk storsejr over Spanien

Mathias Gidsel sprudlede som vanligt i det eksplosive danske angrebsspil, men også Simon Pytlick fra GOG viste på venstre back, at Nikolaj Jacobsen ikke behøver at frygte den dag, Mikkel Hansen går på pension.

Danmark skal i kamp igen på søndag, hvor Sverige venter i Göteborg.

Inden onsdagens kamp blev Mathias Gidsel kåret som årets landsholdsspiller, og allerede fra kampens første minutter viste han hvorfor.

Danmark spillede i et enormt tempo og splittede Spaniens defensiv ad med eksplosive sideskift. Og et forsvar i ubalance er guf for fintestærke Gidsel.